Россия медленно продвигается на Донбассе – западные оценки

Как сообщают западные чиновники, армия РФ и далее медленно продвигается в своем наступлении на Донбассе. Она сумела захватить некоторые территории, но встречает ожесточенное сопротивление Украины – и россиянам трудно его преодолевать.

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Западные чиновники также считают, что российскому наступлению мешают сильные дожди. Они удивлены тем, что армия РФ предпочитает не действовать вдали от дорог, хотя имеет такие возможности.

Украинские военные организуют стремительные контратаки — часто еще до того, как к этому успевает подготовиться противник. Кроме того, украинский спецназ продолжает нападения на длинные и уязвимые пути снабжения российских войск.

При этом преимущество России в размере ее вооруженных сил все еще может оказаться решающим. Запад пытается как можно быстрее отправить Украине более тяжелое и более современное оборудование, понимая, что для его доставки понадобится некоторое время и украинских военных еще нужно обучить им пользоваться.

То, что будет происходить в Донбассе в течение следующих нескольких недель, может стать решающим для исхода этой войны.

Пол Адамс

Дипломатический обозреватель Би-би-си