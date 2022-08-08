Россия может упростить получение гражданства для "соотечественников" из стран Балтии

Госдума РФ осенью рассмотрит возможность упрощения визового режима и получения российского гражданства "соотечественниками" из стран Балтии, пообещал спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на "Интерфакс".

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"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии", — сказал Володин в ответ на соответствующее предложение в эфире "Дума ТВ" в понедельник.

Ранее сообщалось, что Латвия прекратила прием заявок на получение виз от граждан России во всех случаях кроме тех, когда цель поездки — участие в похоронах.