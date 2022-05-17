Россия может в скором времени прервать поставки газа Финляндии

В скором времени Россия может прекратить поставки газа Финляндии, поскольку официальный Хельсинки отказался платить российской компании "Газпром" в рублях, сообщило во вторник финское предприятие Gasum.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Gasum заявили, что обратятся в арбитражный суд для разрешения спора с "Газпромом".

"Gasum считает, что существует повышенный риск того, что поставки природного газа (..) будут приостановлены, и что импорт природного газа из России в Финляндию может прекратиться", — говорится в заявлении Gasum.

Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию в субботу вечером после того, как российская энергетическая компания RAO Nordic пригрозила прекратить поставки из-за "просроченных платежей".

Это произошло вскоре после заявления финских государственных должностных лиц о намерении Финляндии вступить в НАТО.

Финляндия импортирует около 10% своей электроэнергии из России, в то время как природный газ составляет около 8% энергопотребления Финляндии, а большая часть природного газа импортируется из России.

В апреле "Газпром" потребовал, чтобы страны платили за газ в рублях, на что Gasum ответил отказом.

В Gasum заявили, что готовы к возможным перебоям в поставках газа и попытаются обеспечить своих клиентов газом через газопровод Balticconnector.

Однако компания указала, что ограничения пропускной способности могут усложнить процесс.

Россия прекратила поставки газа ряду стран, отказавшихся платить "Газпрому" в рублях, чтобы косвенно не поддерживать Россию в войне против Украины. В других странах ЕС платежи быть произведены в середине мая. Очень вероятно, что Россия все же отреагирует прекращением поставок газа.