Россия: на акциях протеста против войны задержаны более 3000 человек

26 февраля во многих российских городах продолжаются акции против военных действий России на территории Украины. К утру 27 февраля задержаны 511 человек в 36 городах. По крайней мере 266 человек задержаны в Москве.

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Информацию о задержаниях обобщает российский сайт "ОВД-Инфо". Публикуются имена и фамилии задержанных. Если вы беспокоитесь о своих близких в России, допускаете, что они могли участвовать в акциях протеста и подвернуться репрессиям — проверяйте информацию здесь.

Общее количество задержанных за три дня протестов превысило три тысячи человек. В пятницу, 25 февраля, были задержаны 620 человек в 31 городе, в четверг, 24 февраля, в четверг, 24 февраля — не менее 1967 человек в 67 городах.