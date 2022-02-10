Россия начала совместные с Беларусью маневры "Союзная решимость — 2022"
Foto: Itar-Tass/Scanpix

В Беларуси в четверг, 10 февраля, начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость — 2022". В ходе маневров, проходящих до 20 февраля, вооруженные силы двух стран отрабатывают "задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства", сообщило Минобороны РФ.

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Задействованы будут в том числе полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось. Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

Конфликт вокруг Украины

Маневры "Союзная решимость — 2022" проходят на фоне обострения конфликта вокруг Украины. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военные учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, но Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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