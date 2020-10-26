Россия нанесла авиаудар по сирийским боевикам в Идлибе. Их поддерживала Турция

В результате российских авиаударов по сирийской провинции Идлиб были убиты более 50 боевиков из исламистских формирований, поддерживаемых Турцией, десятки получили ранения, сообщили правозащитники. Нападение может поставить под угрозу перемирие в Идлибе, заключенное в марте при посредничестве России и Турции, которые поддерживают противоборствующие стороны.

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Удар был нанесен по лагерю исламистской группировки "Файлак аш-Шам", который находится рядом с турецкой границей неподалеку от населенного пункта Харим. По данным базирующегося в Британии сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 78 человек.

Организация отметила, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии, и количество погибших может вырасти.

Авиаудар стал самым смертельным с момента подписания соглашения о прекращении огня, по условиям которого сирийская армия прекратила наступление в регионе. Провинция Идлиб стала последним оплотом повстанцев и боевиков в Сирии. Тогда регион покинули более 1 млн человек. До нынешнего момента соглашение практически не нарушалось.

После того, как было объявлено о договоренности о перемирии, Турция заявила, что оставляет за собой право ответить на любые нападения сил, связанных с сирийским президентом Башаром Асадом.

Находящийся в Идлибе репортер Франс пресс видел похороны нескольких погибших, на которые собрались десятки человек.

Группировка "Фронт национального освобождения", в которую входит "Файлак аш-Шам", подтвердила Франс пресс, что в понедельник российские ВВС нанесли удар по одной из позиций, что привело к жертвам. Количество погибших не сообщалось.

Некоторые аналитики считают, что нынешний авиаудар является предупреждением Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, вооруженные силы которого поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщал, что некоторые боевики "Файлак аш-Шам" отправились воевать в Нагорный Карабах на стороне Азербайджана, а также что группировка отправила людей воевать в Ливии на стороне признанного ООН правительства.

Николас Герас из Института военных наук сказал в интервью Франс пресс, что авианалет — послание президенту Турции Эрдогану: "Путин говорит, что он может в любой момент нанести удар по сирийским повстанцам в Сирии, если Турция не снизит эскалацию своих военных действий, которые идут вразрез с интересами России в конфликтах в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе".

До войны на шести тысячах квадратных километров в Идлибе жили меньше полутора миллионов человек. Теперь на вдвое меньшей территории (остальную при поддержке России отвоевали войска Асада) оказалось около 3 млн человек, в том числе миллион детей.

В сентябре 2018 года Россия, Турция и Иран договорились о прекращении огня в Идлибе. Планировалось, что провинцию будет контролировать умеренная сирийская оппозиция под патронажем Турции.

Москва и Дамаск утверждают, что обещание не было исполнено, и Идлиб превратился в оплот радикальных исламистов из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России как террористическая). В январском докладе ООН о ситуации в Сирии ее численность оценивается в 12-15 тыс. бойцов.

В результате наступления сил Асада на Идлиб в декабре 2019 — феврале 2020 года при воздушной поддержке России около миллиона сирийцев переместились в районы вблизи от турецкой границы.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch, проанализировавшая 46 ударов в период с апреля 2019 года по март 2020 года заявила, что бомбардировки сирийской провинции Идлиб российской армией и силами режима Асада равносильны военным преступлениям, поскольку в результате погибли сотни мирных жителей.