Россия нанесла массированный удар по Украине. В нескольких областях возникли перебои с электричеством

Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины утром 10 февраля. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты около 8.30 утра по местному времени, сообщили Воздушные силы ВСУ. Региональные власти Украины заявили о нескольких "волнах" российских ударов. Во всей Украине объявлена воздушная тревога, пишет "Медуза".

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По сообщениям украинских СМИ, взрывы слышны в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, а также во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В некоторых случаях это связано с работой систем противовоздушной обороны.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что под ракетный удар попали несколько объектов высоковольтной инфраструктуры на востоке, западе и юге Украины. Из-за этого в некоторых областях возникли перебои с электроснабжением. В ряде регионов перед массированным ударом превентивно отключили электричество.

В Киеве, как заявил мэр Виталий Кличко, в Голосеевском районе обломки ракеты повредили автомобили и крышу частного дома. В городской военной администрации Киева уточнили, что обломки ракеты также повредили электросети в Голосеевском районе. При этом, как утверждают российские медиа, удар пришелся по ТЭЦ-5.

В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов. "Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", — предупредил глава Харькова.

В Хмельницком из-за взрыва также "возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами", сообщил мэр города Александр Симчишин.

В Запорожье зафиксировали два попадания ракет, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он не привел другие подробности.

Кривой Рог частично обесточен, сообщили местные паблики. Российские медиа утверждают, что под удар попала Криворожская ТЭЦ. Украинские СМИ сообщили, что в городе произошла серия взрывов. Местные власти пока это не комментировали. Глава городской администрации Александр Вилкул говорил, что Кривой Рог находится под ударом.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что во время удара одна из ракет пролетела через воздушное пространство Молдовы; молдавские власти пока это не комментировали.

Ночью 10 февраля российская армия, по данным украинской стороны, обстреляла дронами и ракетами Харьков, Запорожье, Хмельницкую и Днепропетровскую области, из-за чего несколько объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 10 февраля, российские войска обстреляли Запорожье, что стало самой крупной атакой на город с начала войны. Зафиксировано 17 попаданий ракетами.