Россия нанесла новый ракетный удар по Украине. В Киеве и Одессе сработала ПВО
Foto: AFP/Scanpix/LETA

29 декабря российские военные нанесли новый ракетный удар по Украине. Утром в четверг воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

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Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черное море на боевое дежурство вышли два надводных ракетоносителя, готовясь запустить 16 крылатых ракет "Калибр".

По данным украинских СМИ и телеграм-каналов, системы ПВО сработали в Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской и Житомирской областях.

В Киеве и области были слышны звуки взрывов. Местные паблики сообщают, что над Киевом сбили ракету. В администрации города подтвердили работу ПВО, призвав жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

В Одессе силами ПВО сбита одна ракета, сообщает издание "Думская". Также одна российская ракета сбита над Сумской областью.

Пять ракет сбиты над морем в Николаевской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

В Харькове утром были слышны как минимум четыре взрыва, в городе остановлено метро.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что российская армия планирует 29 декабря выпустить в несколько волн более 100 ракет по территории страны.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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