Россия нанесла новый удар по Украине. Две ракеты пролетели через Молдову и Румынию

Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины утром 10 февраля. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты около 8.30 утра по местному времени, сообщили Воздушные силы ВСУ. Региональные власти Украины заявили о нескольких "волнах" российских ударов. По всей Украине объявили воздушную тревогу, которую отменили около полудня., пишет "Медуза".

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По сообщениям украинских СМИ, взрывы слышны в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, а также во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В некоторых случаях это связано с работой систем противовоздушной обороны. Над Одесской областью, по данным властей, ПВО сбили 13 ракет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские крылатые ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, пересекли границу Украины и Молдовы, после чего вошли в воздушное пространство Румынии, а затем — снова в воздушное пространство Украины. В Минобороны Молдовы подтвердили эту информацию. Военное ведомство Румынии заявило, что "информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается". При этом румынские чиновники пообещали позже сообщить обновленную информацию.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что под ракетный удар попали несколько объектов высоковольтной инфраструктуры на востоке, западе и юге Украины. Из-за этого в некоторых областях возникли перебои с электроснабжением. В ряде регионов перед массированным ударом превентивно отключили электричество.

В Киеве, как заявил мэр Виталий Кличко, в Голосеевском районе обломки ракеты повредили автомобили и крышу частного дома. В городской военной администрации Киева уточнили, что обломки ракеты также повредили электросети в Голосеевском районе. При этом, как утверждают российские медиа, удар пришелся по ТЭЦ-5.

В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов. "Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", — предупредил Терехов. В Харькове 150 тысяч человек остались без света, заявил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, в Харьковском районе ранены семь человек.

В Хмельницком российский удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий. По его словам, возникший пожар потушили, никто не пострадал. Хмельницкий частично обесточен, в городе возможны проблемы с подачей воды. В части Хмельницкой области нет света.

Кривой Рог частично обесточен, сообщили местные паблики. Украинские СМИ писали, что в городе произошла серия взрывов. Глава городской администрации Александр Вилкул говорил, что Кривой Рог находится под ударом. Российские медиа утверждают, что под обстрел попала Криворожская ТЭЦ.

Во Львовской области и во Львове, по данным местных властей, работает противовоздушная оборона. Возможны перебои в электроснабжении, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, в Золочевском районе российская ракета упала возле автобусной остановки, но не взорвалась.

В Запорожье зафиксировали два попадания ракет, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он не привел другие подробности.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что во время удара одна из ракет пролетела через воздушное пространство Молдовы; молдавские власти пока это не комментировали.

Ночью 10 февраля российская армия, по данным украинской стороны, обстреляла дронами и ракетами Харьков, Запорожье, Хмельницкую и Днепропетровскую области, из-за чего несколько объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 10 февраля, российские войска обстреляли Запорожье, что стало самой крупной атакой на город с начала войны. Зафиксировано 17 попаданий ракетами.