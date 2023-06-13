Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Разрушен пятиэтажный жилой дом, трое погибших, более 20 раненых
Foto: Telegram @dnipropetrovskaODA

По меньшей мере три человека погибли и 25 человек получили ранения из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 13 июня, сообщил глава городской администрации Александр Вилкул.

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19 пострадавших госпитализированы, уточнил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По данным украинских властей, под завалами могут находиться семь человек.

Взрывы в Кривом Роге произошли около трех часов ночи. По словам Вилкула, российские войска в разных частях города обстреляли "несколько абсолютно мирных объектов", в том числе пятиэтажный жилой дом. В квартирах с первого по пятый этажи произошел пожар на площади 700 квадратных метров, сообщил Лысак. Под удар также попали склад, автомобильное предприятие, подразделение спасателей.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по гражданским объектам в Кривом Роге, заявил, что "российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей". Зеленский опубликовал видео, снятое на месте попадания ракеты в дом.

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