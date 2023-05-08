Россия нанесла ракетный удар по Одесской области. Один человек погиб, трое ранены
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В Одесской области в результате российского ракетного удара погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Одесской районной военной администрации.

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"Три работника склада получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте — никто не госпитализирован", — говорится в сообщении пресс-службы.

Агентство УНИАН со ссылкой пресс-секретаря оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк сообщило, что в результате ракетного удара погиб один человек, ранее считавшийся пропавшим без вести. По словам пресс-секретаря, тело погибшего нашли во время разбора завалов.

По данным местных властей, российская ракета Х-22 попала в один из объектов логистической инфраструктуры, после чего на складе начался сильный пожар. Украинское издание "Страна" уточняет, что ракета попала по складу местного продовольственного предприятия.

В ночь на 8 мая Украина подверглась массированному обстрелу. По данным Воздушных сил ВСУ, Киевскую область атаковали дроны "Шахед-136". Все 35 беспилотников, утверждают ВСУ, были сбиты.

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