Россия нанесла ракетный удар по Запорожью: один человек погиб, 16 пострадали

По последним данным, один человек погиб и 16 человек, в том числе четверо детей, получили ранения из-за ракетного удара по городу Запорожье, вечером 10 августа, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Об этом сообщает "Медуза".
По его словам, российские войска ударили по объекту гражданской инфраструктуры. О каком объекте идет речь, не сообщается, но, судя по надписи на здании, это гостиница Reikartz, отмечает "Русская служба Би-би-си".
По Запорожью ударили ракетами "Искандер-К", пишет "Страна.ua" со ссылкой на полицию Украины.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, после ракетного удара по Запорожью начался пожар. Зеленский обвинил в обстреле войска РФ.
Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениc Браун заявила, что сотрудники ООН часто пользовались гостиницей в Запорожье, попавшей под обстрел.
Российские телеграм-каналы, поддерживающие вторжение войск РФ в Украину, заявили, что российские войска ударили в Запорожье по месту расположения иностранных наемников и бойцов ВСУ.
В Минобороны РФ это не комментировали.