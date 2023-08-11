Россия нанесла ракетный удар по Запорожью: один человек погиб, 16 пострадали
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По последним данным, один человек погиб и 16 человек, в том числе четверо детей, получили ранения из-за ракетного удара по городу Запорожье, вечером 10 августа, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Об этом сообщает "Медуза".

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По его словам, российские войска ударили по объекту гражданской инфраструктуры. О каком объекте идет речь, не сообщается, но, судя по надписи на здании, это гостиница Reikartz, отмечает "Русская служба Би-би-си".

По Запорожью ударили ракетами "Искандер-К", пишет "Страна.ua" со ссылкой на полицию Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, после ракетного удара по Запорожью начался пожар. Зеленский обвинил в обстреле войска РФ.

Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениc Браун заявила, что сотрудники ООН часто пользовались гостиницей в Запорожье, попавшей под обстрел.

Российские телеграм-каналы, поддерживающие вторжение войск РФ в Украину, заявили, что российские войска ударили в Запорожье по месту расположения иностранных наемников и бойцов ВСУ.

В Минобороны РФ это не комментировали.

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