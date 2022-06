Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, минимум десять погибших, десятки раненых

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг в Полтавской области. По его словам, в центре находилось больше тысячи гражданских.

Глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что, по последним данным, в результате ракетного обстрела погибли десять человек, сорок получили ранения и травмы. Тушение пожара и поиск жертв продолжается.

"ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить", — написал Зеленский и опубликовал видео с места происшествия, на котором виден охваченный пламенем торговый центр. "Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", — добавил президент.

В местных телеграм-каналах писали о столбах дыма над городом и большом числе погибших.



Спасательная служба писала днем, что площадь пожара составляет больше 10 тысяч кв.м, его тушат 115 пожарных на 20 машинах. К месту происшествия прибыл пожарный поезд.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по торговому центру в Кременчуге попали две ракеты Х-22, которые запустили российские бомбардировщики Ту-22 М3. Согласно данным украинских военных, самолеты взлетели с аэродрома Шайковка (в Калужской области), а пуски осуществлялись над территорией Курской области. Министерство обороны РФ эти утверждения пока не комментировало.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по поводу удара по кременчугскому торговому центру, что Россию следует признать государством, поддерживающим терроризм.

Kremenchug, a city in central Ukraine. A missile attack on a shopping mall, with many ambulances on the scene. Authorities report deaths and injuries, the exact toll not yet known.