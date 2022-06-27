Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, минимум десять погибших, десятки раненых

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг в Полтавской области. По его словам, в центре находилось больше тысячи гражданских.

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Глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что, по последним данным, в результате ракетного обстрела погибли десять человек, сорок получили ранения и травмы. Тушение пожара и поиск жертв продолжается.

"ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить", — написал Зеленский и опубликовал видео с места происшествия, на котором виден охваченный пламенем торговый центр. "Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", — добавил президент.

В местных телеграм-каналах писали о столбах дыма над городом и большом числе погибших.

В телеграм-канале Владимира Зеленского опубликовано видео последствий ракетного удара в Кременчуге. По сообщениям украинских властей, удар пришелся по торговому центру, где находилось множество людей. pic.twitter.com/2RHnP54d0z

— bbcrussian (@bbcrussian) June 27, 2022



Спасательная служба писала днем, что площадь пожара составляет больше 10 тысяч кв.м, его тушат 115 пожарных на 20 машинах. К месту происшествия прибыл пожарный поезд.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по торговому центру в Кременчуге попали две ракеты Х-22, которые запустили российские бомбардировщики Ту-22 М3. Согласно данным украинских военных, самолеты взлетели с аэродрома Шайковка (в Калужской области), а пуски осуществлялись над территорией Курской области. Министерство обороны РФ эти утверждения пока не комментировало.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по поводу удара по кременчугскому торговому центру, что Россию следует признать государством, поддерживающим терроризм.

Kremenchug, a city in central Ukraine. A missile attack on a shopping mall, with many ambulances on the scene. Authorities report deaths and injuries, the exact toll not yet known. There were about 1,000 people in the Amstor shopping center, President Zelensky said. pic.twitter.com/TEp7CSZJnH

— The Insider (@InsiderEng) June 27, 2022



"Кременчуг. Людное место, обычный день. Россияне ударили ракетами по торговому центру. Они говорили, что будут бить по центрам принятия решений. Но самое больное воображение не догадалось бы, что такими центрами они считают торговые […] Нам нужно больше оружия, чтобы защитить наших людей, нужны системы ПВО. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма", — написал Ермак.

Как сообщают разные украинские источники, удар пришелся по кременчугскому торговому центру сети "Амстор". Он расположен в центре города. В трехстах метрах от него — железнодорожный вокзал Кременчуга.

Глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин в седьмом часу вечера написал с места событий, что тушение очагов пожара внутри ТРЦ еще продолжается. "Ситуация сложная, но пожар не распространяется", — сообщил Лунин.

Кременчугская журналистка Алена Душенко рассказала ВВС News Украина вечером в понедельник, что на месте происшествия по-прежнему много спасателей, полицейских, военных.

По словам Душенко, в момент попадания ракеты был сильный ветер, который раздувал огонь. "Мы говорили с людьми, которые через десять минут после воздушной тревоги покинули торговый центр. Они рассказали, что внутри оставалось очень много людей, как работников, так и покупателей", — рассказала Душенко.

По словам журналистки, в торговом центре обрушилась крыша. Местные жители говорят, что "Амстор" в последнее время перестал просить посетителей покинуть помещение на время воздушной тревоги, и это могло быть причиной того, что в здании в момент удара было много людей.

Не первый удар

Как отмечает корреспондент Би-би-си Ник Бик, находящийся в Киеве, существуют опасения, что число погибших и раненых в результате ракетного удара и пожара может существенно возрасти. На фотографиях, подлинность которых не вызывает сомнений, видно, что внутри комплекса продолжает бушевать мощный пожар.

Журналистка Алена Душенко в понедельник вечером рассказала Би-би-си, что рядом с ТРЦ, кроме прочего, развернут пункт психологической помощи, где беседуют с людьми, чьи родные в момент удара предположительно были внутри центра и до сих пор не вышли на связь.

Кременчуг не первый раз подвергается ракетным обстрелам со времени начала войны: об одном ударе сообщалось в апреле, еще один был нанесен 10 дней назад по находящемуся здесь Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу — крупнейшему в Украине. Однако предыдущие обстрелы были несопоставимы с нынешней атакой.

В торговом центре находился продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями.

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