Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, в котором находилось около тысячи людей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг в Полтавской области. По его словам, в центре находилось больше тысячи гражданских.

"ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить", — написал Зеленский и опубликовал видео с места происшествия, на котором виден охваченный пламенем торговый центр. "Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", — добавил президент.

:zap:️ Volodymyr Zelenskyy published a video of a fire in a shopping center in Kremenchug

Video from inside the Amstor shopping center in Kremenchug, after a Russian missile strike: pic.twitter.com/DE2qx8ToK0