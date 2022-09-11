Россия нанесла удар по объектам инфраструктуры Украины

В нескольких районах Харькова и Полтавы вечером 11 сентября возникли перебои с электричеством, пишут украинские СМИ. Также есть перебои с электричеством в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Воздушная тревога объявлена вечером в воскресенье в большинстве областей Украины, сообщает "Зеркало недели". О воздушной тревоге сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Предупреждение затрагивает почти всю страну, кроме западных регионов и Крыма. По данным издания, причина тревоги - в запуске крылатых ракет российским флотом.

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что по всей области упало напряжение в электросети, и посоветовал местным жителям по возможности отключить электроприборы, сообщает "Медуза".

По его словам, энергосистема региона остается нестабильной после повреждений в результате обстрелов в марте. Он также не исключил, что причиной сбоев могли стать новые атаки.

В Дергачевском городском совете (Харьковская область) заявили, что свет пропал после ударов российских военных по объектам критической инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил об обстрелах. "Удар по инфраструктурному объекту Харькова. Вследствии удара — во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды — не работают насосы", — сообщил он. Специалисты пытаются починить объект, добавил мэр.

В Днепропетровской области также подтвердили удары по критической инфраструктуре, из-за чего некоторые населенные пункты региона остались без света.

"Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. Не могут смириться с поражениями в поле боя", — заявил глава областной администрации Валентин Резниченко.

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что по всей области упало напряжение в электросети, и посоветовал местным жителям по возможности отключить электроприборы, передает "Медуза".

По его словам, энергосистема региона остается нестабильной после повреждений в результате обстрелов в марте. Он также не исключил, что причиной сбоев могли стать новые атаки.

Белгород частично обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная". Как сообщил мэр города, в четверг там произошла "крупная авария". Почему авария была в четверг, а свет пропал в воскресенье, не уточняется. Энергетики обещают восстановить снабжение в течение часа.