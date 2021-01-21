Россия направила Германии пятый запрос по Навальному

Генпрокуратура РФ направила Германии новый запрос о правовой помощи в отношении лечения российского оппозиционера Алексея Навального в Берлине. Ведомство призвало органы юстиции ФРГ исполнить в полном объеме направленные ранее запросы, заявили в российском ведомстве "Интерфаксу" в четверг, 21 января.

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"Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального А.А. и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям", - заявил собеседник агентства.

В этой связи российская сторона обвинила Германию в "сокрытии истинных обстоятельств произошедшего". Данный запрос уже является пятым по счету обращением за правовой помощью Генпрокуратуры РФ к Германии по делу об отравлении Навального.

Генпрокуратура РФ назвала ответы Германии по Навальному "формальными"

Ранее российское ведомство назвало "формальными" ответы ФРГ на предыдущие запросы России по Навальному. Так, германская сторона провела лишь 2 из 15 процессуальных действий - допросы Навального и его супруги Юлии, но при этом не проводила допросы лечащих врачей россиянина, отметило ведомство 18 января.

Кроме того, Германия отказалась предоставить копии медицинских документов, лабораторных исследований и биоматериалов политика, что свидетельствует о "намерении зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений" в адрес Москвы, заявило ведомство.

Берлин: Все необходимые данные для расседования находятся в России

Несколькими днями ранее Федеральное ведомство по делам юстиции (подразделение Минюста ФРГ. - Ред.) ответило на четыре правовых запроса РФ по делу об отравлении Навального. В числе прочего, Москве были переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина. Власти ФРГ исходят из того, что правительство РФ после этого шага предпримет все необходимые шаги для расследования преступления. "Это преступление должно быть расследовано в России", - отметил представитель ведомства. "Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", - напомнил он.

Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего, при этом оппозиционер "обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой", заявил представитель немецкого ведомства. По словам чиновника, врачи, лечившие Навального в берлинской клинике "Шарите", не были допрошены в качестве свидетелей из-за врачебной тайны. РФ также не было передано никакой медицинской информации. Данные о состоянии здоровья жертвы уголовного преступления, согласно германским правовым нормам, подлежат особенно строгой защите, а Навальный не согласился на передачу этой информации Москве, указывается далее.

Отравление Алексея Навального и задержание в Шереметьево

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев. Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Местонахождение политика оставалось неизвестным на протяжении нескольких часов после задержания. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Навального до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране готовят митинги 23 января.