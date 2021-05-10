Россия: нашелся пропавший министр Мураховский, не выпускавший Навального в Германию

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал 7 мая в лесу в Большеуковском районе, найден живым, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

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"Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", — говорится в сообщении.

По данным источника в экстренных службах, Мураховский вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово.

Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Около суток знакомые чиновника искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы был обнаружен квадроцикл, самого мужчины рядом с ним не было.

В поисковой операции были задействованы около 100 человек — это сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеры, также привлекалась техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты. Розыск осложняла труднопроходимая местность с заболоченными участками. Источник в органах местной власти рассказал ТАСС, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".