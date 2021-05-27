Россия не пустила в Москву несколько авиарейсов в обход Беларуси

Российские авиационные власти не согласовали полеты самолетов как минимум двух европейских авиакомпании, пытавшихся на пути в Россию облететь воздушное пространство Беларуси. В четверг, 27 мая, были отменены рейсы австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, а также второй день подряд не смог долететь до российской столицы лайнер авиакомпании Air France из Парижа.

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Представители австрийской авиакомпании заявили агентству ТАСС, что рейс отменили, потому что Россия не дала на него разрешение, не одобрив новый маршрут. Перелет перенесли на 28 мая. Аналогичное заявили и в Air France. При этом во французской компании, чьи рейсы в российскую столицу запланированы на текущей неделе также на пятницу и субботу, сообщили, что пока сохраняют их в расписании.

Cанкции, наложенные странами ЕС после принудительного посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, включают рекомендации европейским авиаперевозчикам избегать воздушное пространство Беларуси как небезопасное. Это решение, кроме Austrian Airlines и Air France, поддержали целый ряд авиакомпании, включая немецкую Lufthansa, нидерландскую KLM и латвийскую AirBaltic.

Власти Литвы в свою очередь запретили аэропортам республики принимать самолеты, которые проходили через воздушное пространство Беларуси. По этой причине отменен рейс "Аэрофлота" из Москвы в Вильнюс, намеченный на 28 мая.