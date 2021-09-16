Россия: неизвестный устроил взрыв в отделении полиции в Воронежской области

В городе Лиски в Воронежской области неизвестный с огнестрельным оружием напал на отдел полиции, через некоторое время на территории ОМВД произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По предварительным данным, мужчина, вооруженный автоматическим оружием и полностью одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к полицейскому отделению и открыл там огонь. В дальнейшем он проник внутрь здания и взорвал там бомбу. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб. После совершения нападения злоумышленник скрылся.

Точных сведений о пострадавших пока также нет, уточняет портал. В настоящее время на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.