Россия: неизвестный устроил взрыв в отделении полиции в Воронежской области
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В городе Лиски в Воронежской области неизвестный с огнестрельным оружием напал на отдел полиции, через некоторое время на территории ОМВД произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По предварительным данным, мужчина, вооруженный автоматическим оружием и полностью одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к полицейскому отделению и открыл там огонь. В дальнейшем он проник внутрь здания и взорвал там бомбу. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб. После совершения нападения злоумышленник скрылся.

Точных сведений о пострадавших пока также нет, уточняет портал. В настоящее время на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

0

Source

Gazeta.ru

Tags

Россия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Снова в школу!
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса