Россия обещает открыть гуманитарные коридоры в Украине

Россия пообещала открыть гуманитарные коридоры в Киеве, Мариуполе, Харькове и Сумах, эта информация "доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций", заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в Москве.

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Он призвал власти Украины выполнить все условия и "обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан". Ход эвакуации будут контролировать военнослужащие РФ, в том числе с помощью беспилотников, указано далее.

Согласно многочисленным сообщениям, гуманитарные коридоры должны были открыться накануне, 6 марта. Но, как сообщила украинская сторона, открытию коридоров помешали российские войска.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ирина Верещук выразила разочарование тем, что российские военные в очередной раз сорвали формирование гуманитарных коридоров.

"К сожалению, я вынуждена констатировать, что сегодня мы снова не смогли открыть гуманитарный коридор из-за обстрелов со стороны россиян, — заявила она на брифинге в воскресенье. — Сегодня это должен был быть снова Мариуполь. Действия россиян разочаровывают: они снова сорвали открытие гуманитарного коридора".

Верещук также напомнила, что в числе лиц, которых планировалось эвакуировать через гуманитарные коридоры, также большое количество иностранных студентов из Китая, Турции, Индии и других стран. Украинская сторона ведет активную работу с посольствами соответствующих стран, а также уведомила о присутствии в конвое иностранных граждан российскую сторону.

"Господин Эрдоган, господин Си Цзиньпин и остальные. Что мы будем делать? Мы будем призывать весь цивилизованный мир сказать четкое "Нет" такой агрессии Путина, которая убивает вас, уважаемые граждане свободного мира. Мы должны вместе сказать "Да" гуманитарным коридорам, потому что это нужно, чтобы спасти жизни ваших граждан", — призвала министр.