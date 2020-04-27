Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19

В России за сутки зарегистрировано еще 6 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб при правительстве. Умерли 50 человек, зараженных коронавирусом.

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Всего в стране теперь зарегистрировано 87 147 заболевших в всех регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 346 человек. За сутки выписано 579 человек.

По числу зараженных Covid-19 Россия теперь обгоняет Китай, откуда началась вспышка коронавируса. В Китае, по данным государственного комитета по вопросам здравоохранения, заразились 82 830 человек.

2693 новых случая в России (43,4%) выявлены у тех, кто контактировал с ранее заболевшими, у них не было клинических проявлений болезни, следует из сообщения штаба.

За сутки зафиксировано 50 смертей людей с коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 794 человека.

В Москве скончался 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, у них была пневмония. Число умерших с коронавирусом в столице превысило 400 человек, в городе более 39,5 тысячи заболевших Covid-19, сообщал городской оперативный штаб. 349 пациентов в Москве вылечились от Covid-19, общее число - 3 524, сообщила в понедельник вице-мэр Анастасия Ракова.

Накануне число зараженных Covid-19 увеличилось на 6 361 случай. К утру воскресенья были подтверждены 66 новых летальных случаев. Утром в субботу штаб сообщал о 5 966 новых случаях заражения коронавирусом, умерли 66 человек.

За неделю с 19 по 26 апреля число подтвержденных в России диагнозов Covid-19 выросло на 88,9% - с 42 853 до 80 949, ежедневный прирост колеблется в диапазоне от 6,3 тысячи до 1,9 тысячи.

Минобороны России накануне вечером впервые назвало число зараженных в вооруженных силах. Согласно этим данным, с марта по 26 апреля в ходе тестирования коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих, в тяжелом состоянии находятся четверо. Коронавирус также выявлен у 779 курсантов и слушателей военных вузов.

Covid-19 обнаружен также у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений. Кроме того, заболели 245 человек из числа гражданского персонала вооруженных сил.

Россияне должны пересидеть майские праздники дома, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, России пока удается избегать взрывного развития заболеваемости коронавирусом. "Мы не видим никакого пика. Пик - это взрыв. Взрыва у нас нет", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По данным Роспотребнадзора, проведено свыше уже 3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - более 139 тысяч тестов.

Россия к середине мая выйдет на плато заболеваемости коронавирусом, в июне станет легче, заявил в интервью "Аргументам и фактам" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато", - сказал он.

"А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся", - рассчитывает Песков.

Во вторник президент Владимир Путин проведет совещание с губернаторами, на котором может сделать заявление о перспективах продления нерабочих дней и режима самоизоляции.

"Ждем заявление президента во вторник", - сказал накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании регионального оперативного штаба. Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен "как минимум до 11 мая". В прошлую пятницу продлить ограничения еще на две недели призывали Попова, вице-премьер Татьяна Голикова и учувствовавшие в совещании с ними эпидемиологи.