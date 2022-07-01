Россия обстреляла курорт под Одессой: количество жертв достигло 21 человека, в том числе погиб один ребенок

Российские самолеты в ночь на пятницу выпустили три ракеты по курортному поселку в окрестностях Одессы. Одна из ракет частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. По официальным сообщениям, 21 человек погиб, включая 12-летнего мальчика. 38 человек, в том числе 6 детей пострадали.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Удар пришелся по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе, 80 км южнее Одессы.

Люди погибли в жилом доме и на базе отдыха. В девятиэтажке, где погибли 16 человек, спасатели закончили работу, но на базе отдыха она продолжается — под завалами еще могут быть люди, сообщают местные власти.

В числе раненых шесть детей и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.

"В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха", — говорится в сообщении.



Кремль об ударах по Одессе: "вооруженные силы РФ не работают по гражданским целям"

В Кремле в очередной раз заявили, что российская армия не целится по гражданским объектам.

"Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре", — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Власти Украины настаивают, что территория в Одесской области, которая подверглась нападению в ночь на пятницу, не имела никакого отношения к военной инфраструктуре.

Несмотря на многочисленные свидетельства международных правозащитных и гуманитарных организаций, российские чиновники продолжают отрицать, что в результате ударов российской армии страдают мирные люди. Вопреки доказательствам, в Кремле подобные сообщения называют "фейками и провокациями".

В девятиэтажке проживали 150-160 человек. "Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах", — написал в "Телеграме" представитель одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в этом доме спасатели закончили поиск людей, но в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак.

Под завалами на базе отдыха еще могут быть люди, сообщил Братчук.

"Очередной российский ракетный удар по жилому дому и базам отдыха в Одесской области. Есть погибшие, среди них — дети. Страна-террорист убивает наших людей",— написал в "Телеграме" глава офиса президента Андрей Ермак.

Это уже второй удар по Одесской области менее чем за сутки. В четверг днем глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил об ударе двумя ракетами по территории области. По его словам, эти удары не привели к разрушениям или жертвам.

Утром в четверг российские войска покинули остров Змеиный, лежащий в нескольких десятках километров от Одессы. Это произошло после очередного обстрела украинской стороны.

В течение четырех месяцев за этот островок площадью всего 0,2 квадратных километра шла битва, в которой погибли десятки человек и потонули многочисленные суда. Стратегическая ценность островка в нынешних условиях спорна, однако, Россия пыталась удержаться на нем с первого дня вторжения в Украину.

Самым известным эпизодом битвы за остров Змеиный стала гибель флагмана российского Черноморского флота, крейсера "Москва".