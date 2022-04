Россия обстреляла ракетами Одессу. Погибли пять человек (обновляется)

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило о ракетном обстреле Одессы. По словам военных, ракеты попали "в объекты инфраструктуры". Ранее УНИАН сообщило о воздушной тревоге в городе и повреждении в результате взрыва жилого дома. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек и 18 получили ранения.

В Одессе раздалось несколько взрывов, сообщает "Украина 24", публикуя видео, на котором якобы слышны "звуки прилета ракеты".

Позже УНИАН сообщил, что было четыре взрыва, пишет Би-би-си. "Одна из ракет прилетела в жилой комплекс. Во дворе сгорели пара машин. Несколько квартир разрушены сильно, в остальных вылетели окна", — утверждает агентство.

В результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек и 18 получили ранения. Среди погибших — трехмесячный ребенок. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

"Это только те, кого нашли. И скорее всего, [жертв] будет больше", - написал Ермак в своем телеграм-канале.

В спальном районе Одессы дымится 14-этажка, сообщил корреспондент Би-би-си Кэролайн Дэвис — удар пришелся по нижним этажам. Парковка напротив покрыта выбитыми стеклами и мусором. Несколько машин серьезно повреждены.

Местный житель рассказал, что был в квартире своих родителей на 12-м этаже, когда произошел сильный взрыв. Все окна в квартире были выбиты.

The first minutes after the shelling in Odesa.

The city was bombarded with rockets

cruise missile class air-based X-101. pic.twitter.com/LQjLrJYi3H