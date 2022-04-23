Россия обстреляла ракетами Одессу. Погибли пять человек (обновляется)
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Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило о ракетном обстреле Одессы. По словам военных, ракеты попали "в объекты инфраструктуры". Ранее УНИАН сообщило о воздушной тревоге в городе и повреждении в результате взрыва жилого дома. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек и 18 получили ранения.

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В Одессе раздалось несколько взрывов, сообщает "Украина 24", публикуя видео, на котором якобы слышны "звуки прилета ракеты".

Позже УНИАН сообщил, что было четыре взрыва, пишет Би-би-си. "Одна из ракет прилетела в жилой комплекс. Во дворе сгорели пара машин. Несколько квартир разрушены сильно, в остальных вылетели окна", — утверждает агентство.

В результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек и 18 получили ранения. Среди погибших — трехмесячный ребенок. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

"Это только те, кого нашли. И скорее всего, [жертв] будет больше", - написал Ермак в своем телеграм-канале.

В спальном районе Одессы дымится 14-этажка, сообщил корреспондент Би-би-си Кэролайн Дэвис — удар пришелся по нижним этажам. Парковка напротив покрыта выбитыми стеклами и мусором. Несколько машин серьезно повреждены.

Местный житель рассказал, что был в квартире своих родителей на 12-м этаже, когда произошел сильный взрыв. Все окна в квартире были выбиты.


На месте работают спасательные бригады, несколько пожарных машин борются с огнем несколькими этажами выше.

Команда Би-би-си насчитала на месте происшествия не менее пяти машин скорой помощи, нескольким пострадавшим оказывается помощь. Как минимум одного человека вынесли на носилках.

Оперативное командование "Юг" утверждает, что целью ракетного удара были объекты инфраструктуры. Минобороны России в субботу не сообщало об ударах по объектам в Одесской области.

Украинские военные говорят, что с 14:00 до 15:00 по местному времени система ПВО воздушного командования "Юг" вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые, как они утверждают, были запущены самолетами российской стратегической авиации Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Уничтожены две крылатые ракеты (предварительно — Х555 или Х101) и два беспилотника, предположительно осуществлявших коррекцию полета крылатых ракет, утверждает украинская сторон.

"К сожалению, две ракеты поразили военный объект и два жилых дома", — сказано в заявлении. О каком объекте идет речь, ни та, ни другая сторона пока не говорят.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь назвал единственной целью ракетных ударов по Одессе "террор" и призвал признать Россию государством-спонсором терроризма.

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