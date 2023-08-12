Россия обвинила Украину в ракетных ударах по Крымскому мосту. Что известно

В субботу Россия обвинила Украину в по меньшей мере двух ракетных ударах по Керченскому мосту. В районе моста были слышны несколько взрывов, после чего над ним повисли облака дыма. Российские власти утверждают, что ракеты были сбиты, мост не пострадал и движение по нему возобновлено. Украина ситуацию пока не комментировала.

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Первые фотографии и видео со взрывами и дымом начали появляться в интернете в середине дня.

Вскоре после этого назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе моста "были сбиты две вражеские ракеты". "Крымский мост не поврежден", — заявил при этом Аксенов.

При этом движение по Крымскому мосту, который соединяет территорию Крыма с Россией, было на некоторое время перекрыто в обе стороны.

Советник Аксенова Олег Крючков объяснил облака дыма над мостом тем, что "специальными службами была поставлена дымовая завеса", он также пообещал, что "движение возобновится в ближайшее время".

Позже министерство обороны России заявило, что удар был нанесен зенитной ракетой С-200, которую переделали в ударный вариант. Как утверждает российское военное ведомство, ракету перехватила ПВО.

Около 16:00 по местному времени Россия заявила, что по мосту была предпринята новая атака, и над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету.

Через некоторое время движение по мосту было возобновлено, однако около него выстроились длинные пробки.

В официальном телеграм-канале моста сказано, что по данным на 17:00 со стороны российской Тамани в очереди стояло 561 транспортное средство, а со стороны Керчи — 711. Время ожидания составляет около двух часов, сообщают российские власти.

Украина не комментировала утверждения России об ударах по Крымскому мосту.