Россия объявила 18 европейских дипломатов персонами нон грата

Министерство иностранных дел (МИД) России в качестве ответной меры на высылку 19 российских дипломатов из Европейского союза (ЕС) объявило персонами нон грата европейских 18 дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

"С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", — говорится в заявлении МИД РФ.

Министерство предписало европейским дипломатам покинуть страну "в ближайшее время". Решение МИД РФ — ответ на высылку сотрудников постпредставительства при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

Представитель ЕС Жозеп Боррель уже отреагировал на решение российского внешнеполитического ведомства.

"Я осуждаю необоснованное решение российских властей о высылке 18 членов Представительства Европейского Союза в Российской Федерации. Это решение лишь усугубляет международную изоляцию России", — написал Боррель.

I strongly condemn the unjustified decision by the Russian authorities to expel 18 members of the Delegation of the European Union to the Russian Federation ⁦@EUinRussia.

This decision only deepens Russia’s international isolation further. https://t.co/tJOArASkKM