Россия объявила 18 европейских дипломатов персонами нон грата
Foto: EP/Scanpix/LETA

Министерство иностранных дел (МИД) России в качестве ответной меры на высылку 19 российских дипломатов из Европейского союза (ЕС) объявило персонами нон грата европейских 18 дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

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"С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", — говорится в заявлении МИД РФ.

Министерство предписало европейским дипломатам покинуть страну "в ближайшее время". Решение МИД РФ — ответ на высылку сотрудников постпредставительства при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

Представитель ЕС Жозеп Боррель уже отреагировал на решение российского внешнеполитического ведомства.

"Я осуждаю необоснованное решение российских властей о высылке 18 членов Представительства Европейского Союза в Российской Федерации. Это решение лишь усугубляет международную изоляцию России", — написал Боррель.

Ранее сообщалось, что Северная Македония вышлет российских дипломатов из страны. Также в начале апреля персонами нон грата были объявлены несколько десятков сотрудников диппредставительств РФ в Германии, Франции, Италии, Испании, Словении, Латвии, Эстонии, Румынии, Дании и Швеции.

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