Россия объявила масштабные учения ядерных сил с ракетными пусками

Россия запланировала на 19 февраля учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. Их не проводили более двух лет. Почему именно сейчас, на фоне обострения ситуации вокруг Украины, Россия решила возобновить учения стратегических сил? BBC спросила об этом экспертов.

Это масштабные маневры, в которых, как говорится в официальном сообщении министерства обороны России, будут участвовать воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты, а также войска Южного военного округа.

В минобороны утверждают, что эти маневры готовились заранее. "Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", — говорится в сообщении министерства.

Учениями будет руководить лично президент России Владимир Путин, который по конституции является верховным главнокомандующим. "Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, про красную кнопку и так далее… Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства", — прокомментировал эту информацию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Эти учения проходят на фоне обострения обстановки на границе с Украиной, возле которой Россия сосредоточила войска — как утверждают западные политики, с вероятной целью вторжения на украинскую территорию.

Кроме того, Россия начала учения на Черном море и в Беларуси, что также было воспринято на Западе как часть подготовки к возможной войне. Российская армия проводила и другие учения в Южном и Западном военных округах, а также в аннексированном Россией Крыму.

В последние дни российские информационные агентства распространяли много сообщений о возвращении войск с этих маневров к местам постоянной дислокации, но, похоже, это не убедило Запад в том, что угроза вторжения миновала.

Как заявил во время визита в Польшу министр обороны США Ллойд Остин, признаков реального отвода войск нет. "Хотя Россия и объявила, что отводит войска в казармы, мы пока этого не видим. На деле мы наблюдаем, как еще больше войск движется к приграничным районам", — сказал он.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен изложил в Совете Безопасности ООН план нападения России на Украину, подчеркнув, что это не попытка точного предсказания, а предположения руководства Соединенных Штатов. Министерство обороны Великобритании в четверг опубликовало карту, на которой нанесены возможные направления ударов российских войск в случае вторжения, исходя из известных мест размещения войск.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.

Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG