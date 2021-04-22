Россия объявила о начале отвода войск от границы с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал с 23 апреля начать возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе. Киев и западные страны призывали Россию отвести войска, опасаясь нового витка конфликта.
Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. "Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал Шойгу на совещании, проходившем в аннексированном Крыму.
Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ министр поставил задачу спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск. Он приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.
С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.
Глава украинского министерства обороны Андрей Таран, выступая в Европарламенте, говорил, что вдоль украинских границ сконцентрировано 110 тысяч российских военных. В Вашингтоне заявляли, что с российской стороны границы сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года, когда была самая острая стадия вооруженного конфликта на востоке Украины.
Курс доллара и евро резко снизился после новостей об окончании учений. Доллар по состоянию на 14:09 мск стоил 76,2 рубля, а всего за несколько минут к 14:22 мск он упал до 75,45 рубля. Евро упал с 91,88 рубля до 91,1 рубля за тот же период.
Накануне новости о конфликте с Украиной СМИ ожидали услышать во внешнеполитической части ежегодного послания президента Путина. Однако Путин ни слова не сказал о нынешней ситуации, вернувшись к событиям 2014 года и вновь заявив, что президент Виктор Янукович был отстранен от власти "с помощью вооруженного переворота".
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При этом Путин пригрозил "ассиметричным, быстрым и жестким" ответом "участниками международного общения", в том числе тем, "с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются", если те захотят "окончательно сжечь мосты".
"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели, — сказал Путин, не конкретизируя, кого он имеет в виду. — Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".
13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Белый дом тогда сообщал, что Джо Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Киевом и предложил ему в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. При этом, как отмечали в Белом доме, предложение не означало отказа от намерений ввести новые санкции против России. Они были объявлены через два дня.
В Кремле ранее заявляли, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению, а опасности для других стран мира они не представляют. Как говорил пресс-секретарь Пескова Дмитрий Песков, Москва лишь принимает меры для обеспечения своей безопасности, поскольку рядом находится "страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война".
Шойгу ранее говорил, что переброска войск к западным границам страны связана с проверкой боеготовности армии в ответ на "угрожающую военную деятельность" со стороны НАТО. А сейчас в Крыму министр обороны России снова заявил, что и вблизи южных границ России "значительно повышается военная активность блока НАТО" и "усиливается разведывательная деятельность".
"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", — сказал Шойгу.
Минобороны России ранее в четверг сообщило, что в Крыму были десантированы свыше 2 тысяч военнослужащих ВДВ и более 60 единиц военной техники. В десантировании было задействовано 40 самолетов Ил-76. Ранее министерство обороны заявляло, что Россия задействовала в учениях в Крыму более 10 тысяч военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
16 апреля пресс-служба Южного военного округа России сообщила о проведении в Крыму учений части 58-й армии, а 19 апреля о проведении на аннексированном полуострове авиационных учений, в которых задействованы 50 самолетов авиации военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота. Кроме того, на прошлой неделе на Черном море собралась крупная российская корабельная группировка.
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Крымский полуостров был аннексирован Россией весной 2014 года. После этого западные страны ввели санкции против России, Украина заявляет о намерении добиваться возвращения полуострова.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, чтобы максимально прояснить ситуацию. Песков в четверг заявил, что президент России прокомментирует предложение Зеленского, если сочтет необходимым.
Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си:
"Переброска российских сухопутных войск к границам Украины, а также концентрация в беспрецедентных масштабах боевых кораблей в Черном море вызвала серьезную обеспокоенность в мире.
Байден 13 апреля обсуждал это с Путиным по телефону, этой теме было посвящено экстренное заседание комиссии НАТО-Украина, которое прошло в Брюсселе в те же числа, ситуацию обсудили и представители государств ОБСЕ в Вене.
Сообщения о том, что железнодорожные эшелоны с техникой потянулись к южным областям России стали появляться во второй половине марта на фоне обострения обстановки на линии противостояния сил непризнанных республик ЛНР и ДНР с украинскими войсками.
В феврале и марте сообщения о нарушении перемирия стали появляться чуть ли не каждый день, и в Украине заговорили о фактическом срыве договоренностей о прекращении огня.
В России концентрацию войск объясняли плановыми учениями, попутно обвиняя Запад в том, что с его подачи Украина нагнетает напряженность на востоке страны.
Особую тревогу вызывал характер сил, которые были стянуты, например, на Черное море — туда были переброшены десантные корабли с Балтийского, Северного флота и Каспийской флотилии.
Если у кого-то были подозрения, что Россия под видом учений готовится высаживать десант на украинском берегу, то такой набор кораблей их подкреплял.
Правда, среди экспертов были и те, кто полагал, что столь открытое перемещение войск и техники как раз указывает на то, что это всего лишь демонстрация силы, поскольку для начала серьезной военной операции войска стягивают гораздо более скрытно".