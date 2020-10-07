Россия объявила Светлану Тихановскую в розыск
Foto: AP/Scanpix/LETA

МВД России объявил в розыск бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, следует из базы данных ведомства.

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Как отмечает ведомство, Тихановскую разыскивают по статье уголовного кодекса, сообщает "РИА Новости".

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

Тихановская покинула Минск в целях безопасности, она живет в Литве.

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