Россия объявила Светлану Тихановскую в розыск

МВД России объявил в розыск бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, следует из базы данных ведомства.
Как отмечает ведомство, Тихановскую разыскивают по статье уголовного кодекса, сообщает "РИА Новости".
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Александра Лукашенко.
Тихановская покинула Минск в целях безопасности, она живет в Литве.