Россия ограничила полеты во все страны мира

Росавиация подготовила перечень направлений, по которым разрешается совершать только рейсы из Москвы. Источник, близкий к ведомству, передал РБК внутренний документ Росавиации. Второй источник, также близкий к ведомству, подтвердил его подлинность. Ограничения начинают действовать с полуночи 23 марта, сообщает РБК.

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Позже Росавиация опубликовала список разрешенных к полетам из Москвы направлений на своем сайте. В сообщении ведомства говорится, что с понедельника "вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств".

Официально представитель Росавиации до публикации подтвердил РБК лишь то, что с 23 марта вводятся ограничения на рейсы в Турцию. По его словам, с полуночи сохраняются регулярные полеты Москва — Стамбул, чартерные — при условии перевозки граждан России, до полного их вывоза.

В список попали, среди прочего, Австралия (Сидней), Аргентина (Буэнос-Айрес), Белоруссия (Минск), Вьетнам (Ханой), Греция (Афины), Доминиканская Республика (Пунта-Кана), Израиль (Тель-Авив), ОАЭ (Дубай), Япония (Токио), Таиланд (Бангкок).

Первым под ограничения авиасообщения в начале февраля попал Китай, откуда начала распространяться новая коронавирусная инфекция: все рейсы в страну были ограничены, кроме тех, которые выполнял "Аэрофлот".