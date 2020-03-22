Россия ограничивает авиасообщение с Турцией, Японией, Вьетнамом и Таиландом

С понедельника, 23 марта, прекратится большая часть полетов из России в Турцию, Японию, Вьетнам и Таиланд, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Ранее из-за коронавируса Россия уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, а также странами Евросоюза и не входящими в него Норвегией и Швейцарией. До 1 мая действует также запрет на въезд иностранцев.

Самолеты будут летать только в Стамбул, Японию, Ханой и Бангкок, рейсы в остальные города Турции, Японии, Вьетнама и Таиланда приостановлены.

Российские авиакомпании смогут выполнять чартерные рейсы в эти страны для возвращения домой сограждан.