Россия опередила Испанию и вышла на второе место по числу заражений коронавирусом

В России зарегистрированы еще 10 899 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Накануне в стране было выявлено 11 656 случаев. Теперь Россия занимает второе после США место по числу зараженных. За последние сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом.

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За последние сутки в России выявлено 10 899 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в 83 регионах, в том числе 5 392 в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба.

Число зарегистрированных случаев в России теперь достигло 232 243. По этому показателю страна вышла на второе место в мире, сейчас она обгоняет Испанию. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании выявлено 227,4 тысячи случаев, в США — 1 млн 347,9 тысячи.

Накануне Россия вышла на третье место, опередив Британию и Италию. Суточный прирост случаев заражения был рекордным с момента начала пандемии — плюс 11 656. В этот раз суточный прирост меньше.

Суточный прирост Covid-19 в России преодолел отметку в 10 тысяч 3 мая и с тех пор ниже не опускался, при этом отношение прироста к общему числу заболевших продолжает снижаться.

За последние сутки в России зарегистрировано еще 107 летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, сообщили в штабе.

В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом и пневмонией, число умерших достигло 1 179, число выздоровевших от инфекции — до 19 642. За прошедшие сутки выздоровели еще 1 820 человек, заявила заммэра Анастасия Ракова. Общее число выявленных случаев в Москве выросло до 121 301.

Президент Владимир Путин накануне объявил, что в стране отменяется общий режим нерабочих дней. При этом ограничения сохраняются — в том числе в Москве, где с 12 мая разрешена работа промышленности и строительство, но по-прежнему закрыта почти вся сфера услуг, кроме продовольственных магазинов.

Власти приняли решение о новом пакете мер поддержки, заявил также Путин. Он пообещал выплату новой порции детских пособий, а также списание некоторых налогов и долгов по кредитам, но только для части бизнеса, который не будет увольнять сотрудников.

В Москве и Московской области со вторника начинает действовать "масочный режим". Московские власти связывали его в том числе с возобновлением работы промышленных предприятий и повышением риска заражений Covid-19.

По данным Би-би-си, некоторое ослабление режима ограничений в столице России может произойти во второй половине мая.

Большинство москвичей покинули свои дома во вторник утром, несмотря на действующий режим самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс". Индекс самоизоляции к 9:00 составлял всего 2,8 (5 — это когда все сидят дома).

В России установилась тенденция к снижению темпов прироста коронавируса, сейчас он составляет 5,6%, заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. Эти цифры радуют, но, с другой стороны, беспокоит то, что "абсолютные приросты в ряде регионов страны пока еще остаются высокими", признала она.

Показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых, заявила также Голикова. Накануне стало известно, что смертность в Москве в апреле выросла на 18%.

Бояться количества вновь зарегистрированных выявленных больных COVID-19 не нужно, заявил в свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наоборот: чем больше мы выявим людей, чем больше оттестируем, тем быстрее мы окажем им реальную помощь", — сказал он в понедельник.

Число тестов в России на Covid-19 превысило 5,8 млн, отчитался во вторник утром Роспотребнадзор. За сутки в стране, согласно этим данным, было выполнено около 168 тысяч тестирований.

В мире к утру вторника насчитывало 4 млн 177 тысяч зараженных Covid-19, а число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний превысило 286 тысяч, согласно данным Университеа Джонса Хопкинса. Коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.