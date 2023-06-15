Россия освободила задержанных на границе эстонских логистов, случайно заехавших на территорию РФ

Двух эстонских логистов, которые во вторник в ходе подготовки работ по обслуживанию приграничной территории случайно перешли границу с РФ и были задержаны российскими пограничниками, вернули на родину, сообщает ERR со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

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О том, что эстонцы были освобождены и возвращены домой, Каллас сообщила в ходе правительственной пресс-конференции. Ее слова подтвердили в разговоре с ERR министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс и руководитель Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) Валло Коппель. Договоренность о передаче задержанных была достигнута в ходе встречи представителей погранслужб двух стран, которая началась сегодня около 11:30.

"Я рад, что мужчины вернулись домой, и надеюсь, что они быстро оправятся от того, что произошло. Этот инцидент станет уроком для PPA на будущее, они должны тщательно проанализировать случившееся", — отметил глава МВД. Ляэнеметс также поблагодарил Департамент полиции и погранохраны за "быструю работу и неустанное реагирование" и еще раз подчеркнул, что логисты оказались на российской территории вследствие "непреднамеренной ошибки".

О задержании двух эстонцев на российской стороне границы стало известно накануне. Сообщалось, что во вторник днем рядом с погранпунктом Саатсе на юго-востоке Эстонии двое мужчин в возрасте 57 лет и 61 года при передвижении по зоне запланированных работ на квадроцикле по ошибке выбрали вместо асфальтированной дороги на территории Эстонии дорогу для патрулирования, которой пользуются российские пограничники, и таким образом заехали на территорию РФ на несколько метров. Логисты, работающие с PPA по трудовому договору, были задержаны без применения силы.

Спустя примерно два часа после задержания эстонские пограничники пригласили российских коллег на встречу к погранпункту Саатсе. Договориться о безотлагательной передаче логистов эстонской стороне тогда не удалось.