Россия откроет сухопутные границы

Правительство РФ пообещало отменить два своих распоряжения, которые более двух лет ограничивают выезд россиян за рубеж и въезд иностранцев в страну. До принятия соответствующего документа переход сухопутной границы с РФ по-прежнему доступен лишь некоторым путешественникам.

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Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы, которые действовали как для иностранцев, так и для россиян. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Действующие ограничения были введены двумя распоряжениями правительства РФ в марте 2020 года. В пресс-релизе утверждается, что они "будут признаны утратившими силу" в специальном документе, который опубликуют позднее. Когда именно — не уточняется.

Сейчас россияне могут свободно выезжать из страны самолетом или по морю. В случае с сухопутными границами все зависит от того, куда направляется путешественник: в Абхазию, Южную Осетию, Беларусь, Монголию, Казахстан или Грузию можно уехать без каких-либо оснований, для поездок в страны ЕС потребуется уважительная причина: учеба, работа, лечение или визит к родственнику. Именно эти ограничения пообещали снять российские власти.

Изменения затронут и иностранцев. Раньше для жителей стран ЕС также требовались основания для поездки в Россию — после отмены соответствующего распоряжения правительства РФ европейцы смогут посещать страну в качестве туристов. Однако им по-прежнему придется сдавать ПЦР-тесты.