Россия перекроет поставки газа в Польшу из-за отказа Варшавы платить в рублях

Польская газовая компания PGNiG заявила, что со среды Россия прекратит поставлять газ Польше.

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Как сообщает PGNiG, российский газовый монополист "Газпром" проинформировал ее о том, что поставки прекратятся с 06:00 по Гринвичу 27 апреля.

Москва объяснила свое решение тем, что Варшава отказалась выполнять ее требование об оплате газа в рублях, которое она выдвинула еще 31 марта. Тогда власти России включили Польшу в список недружественных государств, которые должны платить за газ в российской валюте.

Как передает Интерфакс со ссылкой на представителя "Газпрома", российская компания не подтвердила, что поставки в Польшу уже приостановлены, но напомнила, что 26 апреля эта страна обязана заплатить "в соответствии с новым порядком платежей".

В первом квартале этого года на Россию приходилось 53% газа, импортируемого PGNiG.

Однако польская компания заявляет, что решение "Газпрома" не приведет к нарушению поставок потребителям, поскольку ее подземные газовые хранилища заполнены на 80%, а в более теплый весенне-летний период потребность в топливе ниже.

Польша также имеет альтернативные источники энергии, в том числе получает сжиженный природный газ, на который в январе-марте этого года приходилось 26% газового импорта.

Вместе с тем как передает корреспондент Би-би-си Адам Истон, если Россия не будет поставлять газ в течение нескольких недель, Польше, возможно, придется начать ограничивать потребление крупнейших потребителей, таких как химические заводы.

Как сообщает наш корреспондент, в долгосрочной перспективе Польша и так планирует полностью отказаться от российского газа к концу этого года, когда истекает ее контракт с "Газпромом" на поставки по газопроводу "Ямал".

В октябре должен заработать новый газопровод из Норвегии, и к концу 2022 он выйдет на полную мощность. Предполагается, что он поможет полностью заместить газ из России.