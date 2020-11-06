Россия перешагнула планку в 20 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

В России впервые с начала пандемии зафиксировали более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В Москве — максимальный прирост числа заболевших с начала мая. В Санкт-Петербурге ввели новые ограничения. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

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Суточный прирост составил 20 582 заболевших. Общее число заболевших коронавирусом таким образом достигло 1 733 440 человек, сообщили в оперативном штабе.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 6 253 новых заболевших, в Петербурге — 1 171, в Московской области — 605.

378 человек с коронавирусом за последние сутки скончались, общее число умерших достигло отметки в 29 887 человек.

Новые ограничения в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 9 ноября вводят дополнительные меры из-за роста числа новых случаев коронавируса. О том, что губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился ввести новые ограничения, администрация города сообщила вечером в четверг.

Согласно постановлению Беглова, с 9 по 29 ноября в Петербурге приостановят работу все фудкорты за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.

Также с 9 по 29 ноября будут закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах. Детские комнаты площадью не более 50 кв метров в ресторанах и кафе останутся открытыми.

На тот же период вводится запрет на проведение массовых мероприятий более 70 человек в каких-либо помещениях.

До 29 ноября продолжит действовать ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 6:00).

Торжественные церемонии в ЗАГСах можно будет проводить только в составе не более 20 человек (помимо сотрудников ЗАГСа).

Работодателям до 9 ноября рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, а также 30% других работников.

Жителям города также порекомендовали воздержаться от поездок в другие регионы и за границу.