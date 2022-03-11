Россия планирует усилить свои западные границы
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Россия планирует усилить свои западные границы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещение туда боевых частей для защиты наших западных границ", — сказал Шойгу президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Путин 24 февраля сообщил о начале военной спецоперации на Украине. Министр обороны Шойгу 1 марта сказал, что военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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