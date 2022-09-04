Россия по просьбе МАГАТЭ пустила на ЗАЭС более 60 зарубежных журналистов

Россия по просьбе МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 иностранных журналистов на Запорожскую АЭС, сообщило российское минобороны.

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По данным ведомства, для освещения работы миссии МАГАТЭ на станции в Энергодар прибыли журналисты из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.

Российское ведомство выпустило это сообщение в ответ на обвинения украинской стороны, в том числе президента Зеленского, в том, что россияне не пустили на станцию ехавших вместе с миссией МАГАТЭ журналистов.

Минобороны России утверждает, что с украинской стороны с экспертами МАГАТЭ ехали некие "специально подготовленные украинские и западные журналисты", которые будто бы собирались объявить о возвращении АЭС под контроль Украины.