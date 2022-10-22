Россия почти две недели уничтожает энергосистему Украины

Энергосистема Украины снова подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Попадания снарядов или работа ПВО была зафиксирована по меньшей мере в девяти областях в южной, центральной и западной частях страны. О взрывах сообщили в Волынской, Хмельницкой, Одесской, Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях. В Киевской, Черновицкой и Львовской областях заявили, что ракеты противника были сбиты, пишет портал Meduza.io.

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Из-за ударов в некоторых городах отключился свет. В сторону Киева выпустили пять ракет, их удалось сбить, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Совет города Хмельницкий сообщил, что в городе нет электричества, и призвал жителей сделать запасы воды, так как она тоже пропадет. Мэр Луцка в Волынской области Игорь Полищук заявил о повреждении объекта энергетики. По его словам, город был частично обесточен. Полищук также призвал жителей Луцка запастись водой. Аналогичный совет дал мэр города Ковель в Волынской области Игорь Чайка.

Об отключении света заявили жители отдельных населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях. Также полностью или частично обесточены два района Черкасской области . Глава области Игорь Табурец заявил, что регион был атакован дронами-камикадзе, пострадал один из объектов критической инфраструктуры.

Масштаб ущерба от сегодняшней атаки "сопоставим или может превышать" последствия обстрелов в первые дни после взрыва на Крымском мосту, заявили в "Укрэнерго". "Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий", — сообщила компания, заверив, что принимает меры для скорейшего восстановления электроснабжения в пострадавших регионах.

При этом в "Укрэнерго" добавили, что вынуждены ограничить энергоснабжение в ряде областей, чтобы "снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий". Веерные отключения электричества в Украине начались с 20 октября, чтобы стабилизировать нагрузку на пострадавшую энергетическую инфраструктуру.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал очередную атаку на энергосистему словами: "Ничего, выдержим". "Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины — инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ", — заявил он. После первой волны обстрелов 22 октября в некоторых городах Украины снова объявили воздушную тревогу (в Киеве — третий раз за день), и были слышны взрывы.

Россия начала регулярно атаковать энергетические объекты Украины после взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября. Российские власти обвинили в организации взрыва украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский, отверг эту версию: "Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно". Он предположил, что взрыв мог стать следствием внутренней борьбы между российскими военными и спецслужбами.

С 10 октября в результате российских атак были повреждены 30-40% украинской энергетической инфраструктуры, заявил 21 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, на этой неделе российские силы обстреляли ряд тепловых электростанций (ТЭЦ), из-за чего пострадало около 50% их мощностей. Одним из вариантов решения проблемы для Украины может стать импорт электроэнергии; некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками, сказал Галущенко.