Россия подняла истребители из-за стратегического бомбардировщика США в нейтральных водах Балтики
Foto: AFP/Scanpix

Два российских истребителя Су-27 поднимались в небо над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

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По информации центра, 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря была замечена воздушная цель, которая, возможно, приближалась к государственной границе России.

Для ее опознавания вылетели два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

"Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США", — сообщили в центре.

Там отметили, что нарушения российской госграницы американским самолетом допущено не было.

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