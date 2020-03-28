Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил прекратить движение через государственную границу с 30 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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На сайте российского правительства опубликовано распоряжение Мишустина, согласно которому временно ограничивается передвижение через "автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы".

При этом в распоряжении установлено несколько категорий людей, которые смогут пересекать границу. В том числе исключение сделают для дипломатов, водителей грузовых автомобилей международного сообщения и локомотивных бригад международных поездов.

Кроме того, границу смогут пересекать люди, которые едут на похороны близких родственников.

В распоряжении также сказано, что ограничения не касаются "граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации".

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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