Россия пообещала ответить на новые санкции Запада за дело Навального

Комментируя санкции ЕС и США за дело Навального, в Москве заявили о "недопустимом приеме" в международных отношениях и "очередной провокации" со стороны Запада.

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По словам российских официальных лиц, Москва ответит на санкции ЕС в отношении руководителей силовых ведомств, введенные за преследование оппозиционера Алексея Навального. "Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны", — заявил в интервью ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Решение ЕС он назвал "классической подтасовкой" и "подбрасыванием улик" в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою "единственно верную версию происшедшего".

"Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам — Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства", — утверждает Косачев.

Слуцкий заявил об "очередной провокации"

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает решение ЕС "абсолютно противоправным, равно как и бесполезным". Он заявил об "очередном шаге в цепи провокаций" со стороны Запада. "Россия, безусловно, соразмерно ответит на все санкционные выпады. Принцип взаимности никто не отменял. Остается только сожалеть, что в итоге все это может привести к деградации отношений", — добавил он.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко указал, что решение ЕС не стало для российского руководства сюрпризом. Введение санкций он назвал "тупиковым путем, разрушающим двусторонние отношения и не отвечающим интересам самих европейских стран".

Лавров указал на принцип взаимности в дипломатии

Ранее в тот же день информацию СМИ о предстоящем введении санкций США за отравление и приговор Навального прокомментировали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров. "Реагировать будем однозначно. Никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность", — заявил Лавров на пресс-конференции в Москве за несколько часов до официального объявления Вашингтона о санкциях.

Одновременно Лавров обвинил Запад в сокрытии фактов, касающихся Алексея Навального. "Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же с ним все-таки произошло, и когда параллельно, вместо того чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, то, по моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения", — отметил он.

Между тем Дмитрий Песков указал, что санкционная политика не является эффективной. "Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел, продолжая эту политику", — заявил он, выступая перед журналистами до официальных заявлений о санкциях и добавил, что "ответ будет очевидным".

Синхронные санкции ЕС и США

В тот же день санкции ЕС были опубликованы в официальном журнале и вступили в силу. В черном списке оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Одновременно Вашингтон объявил о введении штрафных мер в отношении россиян, ответственных за отравление и уголовное преследование российского оппозиционера Алексея Навального. В список попали как физические, так и юридические лица. В частности, речь идет о 14 компаниях и других учреждениях, большинство из которых занимались производством биологических и химических отравляющих веществ. При этом конкретные фигуранты санкционного списка пока не называются.