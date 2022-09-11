Россия потерпела самое крупное поражение в войне с Украиной. Возможно, это не конец наступления ВСУ

Украинское наступление на юге и востоке Харьковской области за пять дней достигло всех своих целей. Российские войска под угрозой окружения 8 сентября оставили город Балаклею, а 10 сентября — западную часть города Купянска, главной тыловой базы Минобороны РФ в регионе.

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Также в ночь на 10 сентября Вооруженные силы России (ВС РФ) покинули город Изюм, где размещался штаб всей этой группировки. Вместе с ними оставлены и потеряны в боях десятки сел и поселков, десятки единиц целой и поврежденной техники, тонны боеприпасов. А кроме того — все, чего российская армия с большим трудом добилась с марта 2022 года. Теперь у нее нет возможности начать новое наступление на Донбасс с севера. Ниже — краткая хроника этих событий.

Как это случилось?



Украинские войска, прорвавшиеся от Балаклеи и Чугуева, 9 сентября вышли к западным окраинам Купянска. Им удалось ракетным ударом повредить автомобильный мост через реку Оскол, что усложнило снабжение российских войск, пытавшихся не пустить ВСУ в город. В ночь на 10 сентября российские силы отошли за реку Оскол, где расположена восточная часть города, и весь день пытались создать за рекой новую линию обороны. Также ВС РФ пытаются остановить украинское наступление на север от города, в сторону украинско-российской границы (Харьковская область граничит с Белгородской).

Другая группа украинских войск, прорвавшихся в районе Балаклеи, 9 сентября достигла реки Оскол (Оскольского водохранилища) южнее Купянска, перерезав всякое сообщение между тылом (Купянском) и крупной группировкой российских войск в районе Изюма. Эта группировка несколько месяцев пыталась наступать на Славянск в Донбассе.

Единственная дорога, связывавшая Изюм — город в 50 километрах к югу от Купянска, — с "большой землей" (она идет через единственный мост на реке Оскол возле одноименного города), после прорыва украинских войск также оказалась под угрозой: украинские войска форсировали Северский Донец, в который впадает Оскол, и вышли к Лиману. В случае взятия Лимана они могли коротким наступлением на север перерезать последнюю линию снабжения Изюма (этого уже не произойдет, поскольку Минобороны РФ решило стремительно отступить из Изюма).

Из-за этой угрозы в ночь на 10 сентября российское командование эвакуировало эту группировку под угрозой окружения. В тот же день украинские войска подошли к северной окраине Изюма, однако сообщение об освобождении города к вечеру не последовало.

И что может случиться дальше?



Плацдарм у Лимана может быть использован украинской армией (сейчас или в будущем) для достижения еще более амбициозных целей: наступления вглубь потерянной в середине лета Луганской области — на Сватово и Старобельск или на Рубежное и Северодонецк.

Еще одна (менее амбициозная) идея для ВСУ — продолжить выдавливать российские войска из района Купянска, соседнего города Волчанска и поселка Великий Бурлук в сторону российско-украинской границы.

Единственная надежда российского командования — на то, что украинское наступление по мере удаления от баз в районе Чугуева выдохнется, тогда как Минобороны РФ — за счет резервов и войск, выведенных из-под Изюма, — сможет создать прочную оборону на реках Оскол и Северский Донец. Для этого России нужно во что бы то ни стало остановить расширение украинского плацдарма в районе Лимана (и не допустить образования новых).

При этом на фронте наверняка еще много таких же слабых мест, каким оказалось место украинского прорыва у Балаклеи (Россия явно имеет на передовой слишком мало сил для тысячекилометрового фронта), а резервы, которые смогла накопить Украина за лето, отнюдь не исчерпаны.