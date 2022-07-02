Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Документ был опубликован на портале правовой информации, сообщает „Медуза".
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Таким образом с 16 марта прекращено участие России в восьми соглашениях:
- Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям ("Группа Помпиду", прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);
- Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;
- Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
- Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж");
- Европейская аудиовизуальная обсерватория;
- Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;
- Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;
- Расширенное частичное соглашение Совета Европы „Обсерватория по преподаванию истории в Европе".
В связи с этим утратили силу 14 актов и положений правительства РФ.
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