Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Документ был опубликован на портале правовой информации, сообщает „Медуза".

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Таким образом с 16 марта прекращено участие России в восьми соглашениях:

  • Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям ("Группа Помпиду", прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);
  • Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;
  • Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
  • Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж");
  • Европейская аудиовизуальная обсерватория;
  • Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;
  • Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;
  • Расширенное частичное соглашение Совета Европы „Обсерватория по преподаванию истории в Европе".

В связи с этим утратили силу 14 актов и положений правительства РФ.

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