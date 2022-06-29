Россия пригрозила Норвегии из-за непропуска грузов на Шпицберген

Норвегия отказывается пропустить в российское поселение критически важные грузы, заявили в МИД России. Власти Норвегии заблокировали груз в рамках санкций, введенных против России из-за войны с Украиной.

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Россия пригрозила Норвегии ответными мерами в том случае, если она не обеспечит снабжение российского поселения в архипелаге Шпицберген. В МИД РФ в среду, 29 июня, была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе, которой было заявлено о "неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" на архипелаге". Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

В сообщении указывается, что "на территории Норвегии на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования Треста и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств".

Конфликт вызван отказом Норвегии сделать исключение из санкций для грузов, отправленных для российских поселений на Шпицбергене в Северном Ледовитом океане. Отказ поступил на запрос "Арктикугля". Трест просил пропустить 20 тонн продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург. Этот груз доставляется на архипелаг из Мурманска при помощи единственного грузового судна Bring. В этом же поселке находится генконсульство РФ на Шпицбергене. Всего в Баренцбурге живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров.

Норвегия — участница санкций ЕС против России

Норвегия не является членом Евросоюза, но участвует в имплементации всех шести пакетов санкций ЕС, введенных против России из-за войны в Украине. Согласно сообщениям из Норвегии, груз для российского поселения на Шпицбергене на самом деле не должен подпадать под запрет, но большая его часть должна сначала пройти через контрольный пункт на материковой части Норвегии, отвечающий за блокировку подсанкционных товаров.

Шпицберген расположен между северным побережьем Норвегии и Северным полюсом и принадлежит Норвегии. В то же время Россия, согласно подписанному в 1920 году договору, имеет право заниматься разработкой месторождений в этом архипелаге. Некоторые поселения на Шпицбергене населены преимущественно россиянами, хотя их численность за последние десятилетия сильно сократилась.

Ранее Литва прекратила железнодорожный транзит грузов, подпавших под санкции Евросоюза, из основной территории России в Калининградскую область. Под запрет ЕС попало почти 50 процентов всех грузов, доставляемых в Калининград из регионов России.