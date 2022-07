Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина

Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы этой страны из-за карикатур на президента РФ Владимира Путина, опубликованных в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Об этом говорится в письме на имя главного редактора NZZ, обнародованном на сайте дипмиссии 16 июля.

Поводом для обращения стал материал, вышедший в печатной версии газеты 9 июля и опубликованный на сайте издания 25 июня. Статья была посвящена мемам, связанным с войной России в Украине. Среди иллюстраций в подборке содержится изображение Путина с клоунским носом и рисунком радуги на лице. Твит сопровождается хештегом "Путин - военный преступник".

I'm not saying someone close to him needs to poison his food, but ...🤭

#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf