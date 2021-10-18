Россия приостанавливает работу своей миссии при НАТО

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Москве будет приостановлена деятельность военной миссии альянса и его информационного бюро. Это ответ на сокращение миссии России при НАТО. СМИ ранее анонсировали именно такие ответные действия.

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"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября — или это займет еще несколько дней", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года, — продолжил министр. — И в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии".

6 октября руководство НАТО решило вдвое сократить российскую миссию при организации — выслать восемь дипломатов и упразднить еще две позиции. До этого численность российского постпредства в Брюсселе составляла 20 человек — таким образом, она должна была быть уменьшена до 10 дипломатических сотрудников.

На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал высланных сотрудников "необъявленными сотрудниками российской разведки".

"Мы отозвали аккредитации у восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками российской разведки. Это решение не связано с какими-то конкретными событиями, — говорил Столтенберг. — Но мы в целом видим в последнее время рост зловредной активности со стороны России".

Телеканал Sky News также утверждал, что НАТО наполовину сокращает миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

Ожидаемый ответ

"Коммерсант" со ссылкой на свои источники писал, что Россия может закрыть свое постпредство при НАТО в качестве ответной меры на высылку 10 российских дипломатов из Брюсселя.

Собеседники издания также допускали, что ответные меры коснутся военной миссии связи НАТО в Москве, которая была создана в 2002 году и работает под эгидой посольства Бельгии. Ее сотрудники наделены дипломатическим иммунитетом. На сайте НАТО сказано, что миссия состоит из 13 человек, однако, по данным "Коммерсанта", на самом деле их "как минимум вдвое меньше".

"Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения", — заявил в понедельник Лавров.

Миссия НАТО в Москве призвана содействовать расширению диалога и обеспечивать взаимодействие между военным комитетом альянса в Брюсселе и министерством обороны России.

Сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО было заморожено в апреле 2014 года по инициативе альянса, который таким образом отреагировал на аннексию Крыма.

Россия и НАТО

Дипломатическое представительство России при НАТО было учреждено в 1998 году. В мае 2002 года был создан совет "Россия-НАТО". При участии этих органов было подписано несколько договоров о военно-техническом сотрудничестве и о проведении совместных учений.

Отношения между альянсом и Россией начали ухудшаться в августе 2008 года на фоне войны в Грузии — тогда деятельность совета "Россия — НАТО" была приостановлена, но позднее возобновлена.

В марте 2014 года отношения России с НАТО вновь обострились после аннексии Крыма. Альянс свернул все виды гражданского и военного сотрудничества с Россией, а в сентябре 2014 года Россия впервые после окончания холодной войны не была приглашена на саммит НАТО. Численность постпредства России при альянсе начала резко сокращаться.

В 2018 году очередной постпред России при НАТО Александр Грушко был освобожден от должности, с тех пор место представителя оставалось вакантным.

В конце марта 2018 года Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО и отказе в аккредитации еще троим. До этого о высылке десятков российских дипломатов в знак солидарности с Британией в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери объявили более 20 стран.