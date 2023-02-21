Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях

В своем послании Федеральному собранию РФ президент страны Владимир Путин заявил о приостановке участия России в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях, который был подписан с США в 2010 году.

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"Не выходит из договора, а именно приостанавливает участие", — подчеркнул в своей речи Путин.

Российский президент также заявил, что минобороны РФ и компания "Росатом" должны быть готовыми к проведению испытаний ядерного оружия. "Первыми, мы, разумеется, делать это не будем. Но если США испытают, мы тоже испытаем", — добавил он.

Договор СНВ-3 подписали президент РФ Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама в 2010 году, в 2021 году его действие было продлено. Соглашение ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

Подробнее о выступлении Путина Delfi расскажет в отдельном материале.