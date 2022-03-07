Россия проигнорировала заседание Международного суда ООН по иску Украины

Россия проигнорировала слушания Международного суда ООН в Гааге, который в понедельник, 7 марта, приступил к срочному рассмотрению иска Украины в связи с агрессией Москвы против Киева. Об отказе Москвы участвовать в этом заседании посол РФ в Нидерландах уведомил председательствующую судью Джоан Донохью, сообщает агентство dpa.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь представитель Украины Антон Кориневич призвал высший суд Организации Объединенных Наций заставить Россию прекратить ее разрушительное вторжение. "Россия должна быть остановлена, и суд должен сыграть свою роль в том, чтобы остановить ее", — цитирует агентство AP выступление Кориневича. Он назвал "ужасной ложью" утверждения Москвы, что ее цель — "предотвращение и наказание за факты геноцида" в сепаратистских республиках на территории Донецкой и Луганской областей Украины. "Тот факт, что российские кресла пустуют, говорит о многом. Они не здесь, не в этом суде. Они находятся на поле боя, где ведут агрессивную войну против моей страны", — подчеркнул представитель Киева.

Украина требует принять "временные меры"

Запрос на так называемые "временные меры", призванные законодательно остановить российскую агрессию до вынесения вердикта суда, подан Украиной в соответствии с Конвенцией о геноциде, принятой в 1948 году. Москва и Киев в свое время ратифицировали этот документ, который позволяет странам передавать споры, основанные на его положениях, в Гаагский суд. В девятистраничном иске Украины отмечается, что "Россия перевернула с ног на голову Конвенцию о геноциде", пытаясь ложным заявлением оправдать свою агрессию. "Ложь России тем более оскорбительна и иронична, потому что, похоже, именно Россия планирует акты геноцида в Украине", — отмечается в иске.

Ожидается, что решение по запросу о "временных мерах" будет принято в течение нескольких дней. Между тем если суд и прикажет России прекратить военные действия, то "шансы на это равны нулю", цитирует AP профессора в области военного права из университета Амстердама Терри Гилла. Гилл отметил, что в случае отказа страны подчиниться решению суда может последовать обращение в Совет Безопасности ООН, где Россия имеет право вето.