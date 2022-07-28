Россия против “Сохнута”: почему власти хотят закрыть агентство и как на это ответит Израиль

В четверг 28 июля в Москве состоится предварительное слушание по делу о ликвидации в России Еврейского агентства "Сохнут". Ранее с соответствующим иском в Басманный суд обратилось московское управление министерства юстиции. Какие претензии могли возникнуть у российских властей к "Сохнуту" и есть ли еще возможность урегулировать ситуацию, выясняла Русская служба Би-би-си.

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Страсти вокруг возможного закрытия в России Еврейского агентства "Сохнут" продолжают накаляться с приближением заседания суда.

Пресс-служба премьер-министра Израиля Яира Лапида сообщила, что в среду вечером в Москву для переговоров с российскими властями отправляется израильская делегация. О том, что она была сформирована на прошлой неделе и в нее вошли чиновники и дипломаты, рассказывал Би-би-си источник, близкий к руководству "Сохнута".

В выходные в прессу просочились неофициальные заявления, которые можно расценивать как почти неприкрытые взаимные угрозы.

В частности, появились сообщения, что оказывающее помощь при репатриации в Израиль агентство якобы могут не только закрыть, но и признать иностранным агентом; что сотрудники агентства могут быть эвакуированы из России; а также — что власти Израиля якобы поручили подготовить ответные меры с целью повысить давление на Москву из-за вторжения в Украину и вообще могут присоединиться к западным санкциям.

Кроме того, о претензиях к "Сохнуту" и к позиции Израиля в отношении Украины высказались пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и пресс-служба МИД РФ.

23 июля израильское издание Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники описало возможные претензии российских властей к "Сохнуту". В частности, речь идет о "сборе и передаче персональных данных россиян в Израиль и утечке мозгов".

Русская служба Би-би-си поговорила с несколькими представителями израильской стороны, знакомыми с положением дел вокруг "Сохнута", а также с источниками, близкими к правительству России и Кремлю, и узнала некоторые важные подробности этой истории. Все собеседники согласились говорить лишь на условиях анонимности, поскольку не уполномочены делать публичные заявления по этому вопросу.

Злоключения "Сохнута" в России

За последние три года Еврейское агентство столкнулось с беспрецедентным количеством проверок в своих филиалах по всей России — контролирующие органы приходили и по плану и с внеплановыми проверками в отделения "Сохнута" от Хабаровска и Биробиджана до Самары, Саратова и городов в западной части страны.

Большое внимание уделялось Москве и Санкт-Петербургу, рассказывает собеседник Би-би-си, близкий к руководству агентства. Весь этот процесс он сравнил с комедией Гоголя "Ревизор".

По итогам проверок "Сохнуту" были выставлены штрафы, которые агентство оплатило, сообщил источник Би-би-си.

Однако в июне 2022 года российский минюст направил новый 20-страничный документ в "Сохнут" со списком претензий и якобы выявленных нарушений, включая и те, штрафы за которые были уплачены ранее.

Основных претензий две, подтвердил Би-би-си второй собеседник, знакомый с содержанием этого многостраничного письма.

Первый пункт: неправильное обращение с личными данными россиян — их сбор и отправка за рубеж.

"Якобы мы их передаем каким-то третьим лицам. Но это не так, поскольку мы работаем открыто, по российскому закону через российское официальное лицо, учредителем которого является "Сохнут". Да, там есть разные жертвователи, но все эти филиалы — дочерние организации агентства. Так что мы не передаем это никому другому", — пояснил источник Би-би-си.

Второй пункт, который вызвал недовольство российских властей — утечка мозгов, подтвердили два источника Би-би-си, знакомые с содержанием письма.

Самое удивительное, говорят два собеседника Би-би-си, что факт оплаты штрафов за нарушения, предъявленные разным филиалам, минюст трактовал как признание вины и продолжение работы с нарушениями — это следует из письма, направленного ведомством в "Сохнут".

"Сейчас в этом письме на 20 страниц очень популярно объясняется, что, во-первых, то, что мы платили штраф, они рассматривают как подтверждение агентством своей вины. Второе, что эти нарушения даже после оплаты административных штрафов не были урегулированы. И, помимо всего, тот факт, что мы способствовали, помогаем людям уехать из страны, пагубно отражается на экономике и перспективах Российской Федерации. Это просто как еще один аргумент", — отметил один из источников.

Возможные причины обострения

С началом военного вторжения на территорию Украины влияние силовиков в России еще больше выросло, а "гражданских" чиновников и политиков — наоборот, продолжило снижаться. Постепенный перекос в пользу силовиков происходил в России все последние годы, однако с началом войны процесс заметно ускорился, отмечал политолог Аббас Галлямов.

"Направили в "Сохнут" придурковатое письмо. Ну направили, и направили. Ну почему бы на этом не успокоиться? Это большой вопрос, — сказал в разговоре с Би-би-си собеседник, близкий к руководству российского правительства. — Не так много стран осталось, с которыми у нас нормальные отношения. Выглядит как глупость! Зачем на рожон лезть по каждому поводу?"

По его словам, репатриация в Израиль, утечка мозгов происходит не из-за "Сохнута", и многим это очевидно.

Что касается Израиля, то там в июне случилась отставка премьера Нафтали Беннета, произошли перестановки в кабинете, который временно возглавил партнер бывшего премьера по коалиции Яир Лапид. Досрочные выборы в Кнессет назначены на 1 ноября.

"Это заставляет чиновников и политиков больше думать о своем пиаре и меньше о том, как искать компромиссы", — с сожалением сказал источник Би-би-си, близкий к руководству Еврейского агентства.

В 2021 году в Израиле закончилась эра правления премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который занимал этот пост 12 лет — дольше всех своих предшественников в истории страны. Его правление эксперты характеризуют как период максимального сближения с Россией, что связывают с личными теплыми отношениями Нетаньяху и Владимира Путина.

Foto: Reuters/Scanpix

Уход Нетаньяху случился из-за того, что его партии "Ликуд" не удалось победить на выборах. Решающий перевес центристам, во главе которых стоял как раз действующий премьер Яир Лапид, стало соглашение с партией Нафтали Беннета "Ямина", которая получила на выборах лишь семь мест в кнессете. В итоге именно Беннет стал премьером, однако поскольку летом 2022 года коалиция рассыпалась, кресло перешло к Лапиду.

И экс-премьера Беннета, и временного премьера Лапида эксперты в сравнении с Нетаньяху относят к более прозападным политикам. При этом действующий премьер Лапид, будучи в момент вторжения российских войск на территорию Украины главой МИД, заявил тогда, что Израиль не будет присоединяться к санкциям против России, а будет действовать, исходя из интересов Израиля.

Правда, уже в марте Лапид высказался с "однозначным осуждением вторжения" , заявив, что ему "нет оправдания". "Мы призываем Россию прекратить огонь и атаки и решить все проблемы за столом переговоров", — сказал он.

Кроме того, обвинение России в военных преступлениях со стороны израильских политиков прозвучало именно из уст Лапида. Кроме того, он резко раскритиковал слова российского министра иностранных дел Лаврова о якобы еврейском происхождении Гитлера.

Именно поэтому в Москве с настороженностью смотрят на преемников Нетаньяху. И, возможно, не напрасно.

И что теперь будет?

В связи с происходящим вокруг "Сохнута" в России Лапид поручил своему министерству иностранных дел подготовить серию политических мер в отношении РФ в случае закрытия российского отделения Еврейского агентства, сообщило в понедельник израильское издание Israel Hayome.

В российском же внешнеполитическом ведомстве заявили, что "Израиль в последние месяцы занял неконструктивную позицию в отношении России", а "вопрос с Еврейским агентством "Сохнут", о ликвидации которого ходатайствовал перед судом минюст, лежит в правовой плоскости".

Происходящее с Еврейским агентством вряд ли изначально планировалась кем-то как намерение пойти на конфликт, но цепочка событий уже привела к громкому скандалу в Израиле, где идет избирательная кампания и обострению отношений между Москвой и Иерусалимом, подчеркивает Марианна Беленькая, востоковед, корреспондент российского издания "Коммерсант".

"Премьер Лапид попал в ловушку — не может не реагировать, спокойно решить это уже не получается. В начале еще можно было разобраться на рабочем уровне. Но сегодня, когда многие русскоязычные израильтяне негативно настроены по отношению к России из-за боевых действий на Украине, любой диалог с Москвой будет означать потерю голосов", — считает она.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Закрытие "Сохнута" в России, если это произойдет, будет иметь символическое значение.

"Это не инструмент, а символ. Мир не рухнет, и репатриация не остановится. Но это знаковое событие. И, естественно, Израиль не сможет промолчать", — говорит Марианна Беленькая.

В прежние годы любые проблемы между странами, когда они доходили до самого высокого уровня, обычно урегулировались главами, ввиду доброжелательности отношений на высоком уровне. Как будет на этот раз, предсказать никто не берется.

Но страны по-прежнему связывают интересы в Сирии, что имеет важнейшее значение для безопасности Израиля.

Что такое "Сохнут"

Помимо поддержки репатриации евреев в Израиль, "Сохнут" занимается культурной и просветительской деятельностью. Агентство активно поддерживало развитие местных еврейских общин, вкладывало в это много сил и средств.

"Сохнут" осуществлял благотворительную деятельность, поддерживал волонтерские движения, которые занимались соцобеспечением пожилых и инвалидов — как еврейской, так и не еврейской национальности, рассказал собеседник Би-би-си.

Один из источников Би-би-си, знакомый с работой агентства в России, в качестве примера привел набор педантично соблюдаемых требований к проводимым лекциям. Например, "нигде никогда нельзя было сравнивать Израиль и Россию, все лекции должны быть построены на еврейском контенте, именно еврейской самоидентификации, а не израильской".

"Сохнут" — не государственная организация Израиля, она не может нести ответственность за отдельных политиков в Израиле. Более того, если Израиль не проговаривает свою позицию по Украине, то "Сохнут" как неполитическая организация выполняет гуманитарную миссию, помогает попавшим в трудное положение евреям России и Украины (с началом войны "Сохнут" оказывал помощь с эвакуацией людей из зоны боевых действий, а также вывозил в Израиль тех, кто хотел и имел на это право), не деля их по государственной принадлежности.

"Сохнут" — не милитаристская организация, она поддерживает связи между евреями России и Украины, сближая их на почве единой культуры, идентичности, чуждой идеям украинского национализма, говорит собеседник Би-би-си, близкий к руководству "Сохнута". По его мнению, вторжением в Украину "Кремль стреляет себе в ногу", разрушая чувство единства граждан двух стран, сохранившееся с распадом СССР.