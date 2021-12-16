Россия рассматривает вопрос о взаимном признании QR-кодов с Эстонией

Посол России в Эстонии Александр Петров выражает надежду, что в скором времени Россия вновь начнет выдавать туристические визы. Также он заявил, что сейчас рассматривается вопрос о взаимном признании QR-кодов с Эстонией.

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Рассматривает ли Россия взаимное признание QR-кодов с Эстонией? "Да, этот вопрос обсуждается", — подтверждает посол и добавляет, что Россия также планирует выдавать иностранным гражданам ковид-сертификаты. Для этого надо будет сделать тест на наличие антител. "Да, такое свежее решение есть. Но это не снимает с повестки дня вопрос о взаимном признании вакцин", — отмечает Петров.

За 11 месяцев этого года в посольстве России в Эстонии было выдано 7143 визы. Посол признает, что это небольшое количество, особенно если сравнивать с 2019 годом, когда было выдано более 90 тысяч виз.

"В урезанном виде, но визы продолжают оформляться. Разумеется, хотелось бы, чтобы по мере того, как ситуация вокруг коронавируса успокаивается, стали выдаваться и туристические визы в широком плане. Надеемся на то, что это произойдет как можно скорее", — говорит Петров.

1 сентября 2021 года вступил в силу закон, предусматривающий возможность выдачи близким родственникам граждан РФ многократных частных виз на срок до 1 года.